مصر للطيران تسير 27 رحلة دولية تقل 3100 راكب غدا

أعلنت شركة مصرللطيران، تسييرها 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة، غدًا، إلى كل من باريس، لندن، أبوظبي، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الشارقة، و3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، فضلًا عن 3 رحلات شحن جوي.

وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم، أنه سيتم نقل ما يقرب من 3100 راكب خلال تلك الرحلات.

كما أعلنت الشركة، تسيير اليوم، 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى تورنتو، بغداد، نادجمينا، الرياض، لندن، ميلانو، باريس، روما، أبوجا، فرانكفورت، امستردام، برلين، الدمام، الخرطوم، بيروت، الشارقة، واشنطن و3 رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من أبوظبي وإسطنبول و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، طابا والأقصر، فضلًا عن 5 رحلات شحن جوى، وأضافت انها ستنقل عبر جميع تلك الرحلات ما يقرب من 5000 راكب.

فى سياق متصل، كشفت مصادر بقطاع الطيران المدنى، عن أن الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا، ستكرم هذا الأسبوع طاقم طائرة رحلة القاهرة لندن يوم الثلاثاء الماضي رقم MS777 بقيادة الطيارعمرو البساطي والتي شهدت وضع سيدة يمنية مولودها على متن الطائرة التي غيرت اتجاهها إلى ميونيخ لإنقاذ الراكبة ومولودتها الصغيرة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن طاقم الطائرة أبلى بلاء حسن وقدم درسا لكيفية التعامل مع أي موقف طارئ أثناء الرحلة ما يدل على كفاءة العاملين بقطاع الطيران المدنى واحترافيتهم، وأن شركة مصر للطيران قدمت هدية تذكارية للطفلة المولودة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ.