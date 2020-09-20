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"مصر للطيران" تسير اليوم 38 رحلة ومطار القاهرة يستقبل أمس 20 ألف مسافر

كتب:

أيمن حمزة
07:22 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة ومطار القاهرة يستقبل أمس 20 ألف مسافر

مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة ومطار القاهرة يستقبل أمس 20 ألف مسافر

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم الأحد 38 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى تورنتو، بغداد، نادجمينا، الرياض، لندن ، ميلانو ، باريس ، روما ، أبوجا ، فرانكفورت، امستردام ، برلين ، الدمام، الخرطوم ، بيروت ، الشارقة، واشنطن و3 رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من أبوظبي وإسطنبول و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، طابا والأقصر بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5000 راكب.

كان مطار القاهرة الدولى، استقبل على مدار يوم أمس السبت، 95 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 9843 راكبا، كما غادر المطار 93 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، و عربية، وأسيوية، وإفريقية، أقلت على متنها 10212 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر و الوصول أستقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

 

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