مصر للطيران تسير 27 رحلة جوية غداً على متنها 3100 راكب

تسير الشركة القابضة مصر للطيران، غدًا الاثنين، 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "باريس، لندن، أبو ظبي، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الشارقة".

وجرى تسيير 3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، إضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكب.