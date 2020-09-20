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مصر للطيران تسير 27 رحلة جوية غداً على متنها 3100 راكب

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الوطن
11:28 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير الشركة القابضة مصر للطيران، غدًا الاثنين، 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "باريس، لندن، أبو ظبي، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، الشارقة".

وجرى تسيير 3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، إضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3100 راكب.

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