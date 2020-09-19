مصر للطيران تسير 46 رحلة اليوم تحمل 5300 راكب

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم السبت، 46 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، البحرين، أكرا، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد".

كما تسير الشركة 3 رحلات جوية إلى دبي، جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، اسطنبول، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى ٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5300 راكب.

في غضون ذلك استقبل مطار القاهرة الدولى، يوم أمس الجمعة 80 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت حوالي 9215 راكبا، وغادر المطار 77 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، أقلت على متنها 9529 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، سيرتها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.