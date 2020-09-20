لماذا لم يدعم شباب الإخوان دعوات محمد علي للتظاهر؟

الدعم الإلكتروني من خلال دعوات مشبوهة، ذلك النهج الذي يتبعه أفراد جماعة الإخوان الإرهابية مع دعوات محمد على، أجير جماعة الإخوان الإرهابية، والقناع الذي تحاول من خلاله الجماعة في إثارة البلبلة داخل مصر منذ عام مضى بدعوته للتظاهر، لتلقى تلك الدعوات مصير سابقاتها وهو الفشل.

أصدر مرشد جماعة الإخوان الإرهابية إبراهيم منير بيانا أوضح فيه الدور الذي يقومون به لدعم شباب الإخوان لمحمد علي، إذ يحذرهم من النزول في حين يدعون الناس للنزول والتظاهر، ونشر موقع "العربي الحديث" ذلك البيان الذي وجّه فيه المرشد شباب الجماعة على تأييد دعوات التظاهر لكن من خلال الدعم الإلكتروني والمعنوي فقط.

وشدد مرشد الإخوان على عدم نزول شباب الجماعة والاحتكاك مع قوات الأمن في مصر، للحفاظ على ما تبقى من أعضاء الجماعة الذي توزع أعضاؤه بين السجون والخارج، مطالبًا إياهم بعدم الاندفاع وراء الدعوات المتسرعة والتي أضرارها أكبر من نفعها، على حد قوله.

يذكر أن المقاول الهارب محمد علي، يعيش في إسبانيا بمنزل اشتراه بمليون و250 ألف يورو، ولديه شركة برأس مال يتخطى مليون يورو.