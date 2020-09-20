ناشط سياسي: عندما تفهمت غرض الإخوان اكتشفت الخطأ الذي وقعت فيه

أعلن سيد ماضي، ناشط سياسي وعضو سابق بحركة 6 أبريل، أنه أخطأ في السابق عندما تم التغرير به في الدعوات التخريبية التي يطلقها أعداء الوطن وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، مشدداً على أنه اكتشف الخطأ الذى وقع فيه واعتزم تصحيح موقفه، من أجل مصلحة البلد والقضية التي يؤمن بها.

وأضاف "ماضي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه قام بمراجعة موقفة عندما تفهم أغراض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين يعظمون الجيش التركي ويهاجمون الجيش المصري، وتابع: "أنا حد عاوز مصلحة البلد.. وعاوز الغلابة تشوف الحاجة الصح".

وأكد "ماضي"، أن منابر الإخوان التي تبث من تركيا تتاجر بالمصريين وتخدعهم من أجل تحقيق مكاسب مادية وشخصية ولا علاقة لها بالوطنية والوطن، بل تعمل على تأجيج الفتنة بين الشعب والجيش المصري.