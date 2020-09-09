شارك في استطلاع "الوطن".. ما رأيك في خطة العام الدراسي الجديد؟

تستطلع "الوطن" رأي قرائها في خطة العام الدراسي الجديد التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، وتشمل تحول العملية التعليمية من نظامها التقليدي الورقي القائم على الحفظ والتلقين، إلى نظام إلكتروني يعتمد على التواصل المستمر مع الطلاب سواء أثناء اليوم الدراسي أو خلال أوقات تواجدهم في منازلهم، من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة، والعديد من القنوات التعليمية التي سيتم بث الدروس عليها بشكل درامي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وقال "شوقي"، إن القائمين على العملية التعليمية استطاعوا تحويل محنة انتشار فيروس كورونا إلى منحة، عبر تطبيق آليات التعليم عن بعد والدراسة "الأون لاين"، التي بدأت الوزارة في تطبيقها قبل عامين، مشيرا إلى ضرورة استغلال الفرصة في تعليم الطلاب بشكل سليم وصحيح ويتماشى مع الأنظمة العالمية في التعليم.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد "شوقي" احتمالية استمرار النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه العام الدراسي المقبل في باقي السنوات، إذا ما استطاع الطلاب التأقلم معه بشكل جيد، وتمكنوا من التفاعل معه والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبنائها الطلاب، مؤكدا أن منظومة التعليم التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين و"نصف الدرجة" قد انتهت إلى غير رجعة، وتم استبدالها بمنظومة تكنولوجية حديثة تربي وتعلم وتجعل الطالب على تواصل مستمر مع آليات التعليم الحديثة.

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