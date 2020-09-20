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أديب عن انتخابات النواب: محدش له مصلحة يبقى برلمان بشكل واحد

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محمد عزالدين
08:25 ص | الأحد 20 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

دعا الإعلامي عمرو أديب، المواطنين، للاهتمام بالعملية الانتخابية وانتخابات مجلس النواب ونزولهم للإدلاء بأصواتهم، خاصة أنّ التمثيل بالقائمة كبير وبه اتجاهات كثيرة، متابعا: "فرصة لحضراتكم اللي عاوز يرشح نفسه يرشح، والناس اللي عاوزة تختار تختار، اختار النائب اللي انت بتحبه".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنّ المنافسة في انتخابات مجلس النواب أكبر من أي انتخابات أخرى، نظرا للعائلات والتكتلات والأحزاب، ولأنها عملية سياسية كاملة: "البرلمان أساس الديمقراطية، والعملية السياسية، الناس عندها فرصة تختار زي ما هي عاوزة".

وتابع: "زي ما إحنا عارفين، الانتخابات بتتعمل بشفافية وعدالة ومن غير تزوير، وكلنا بنراقبها وعارفين اللي بيجرا فيها"، موضحا أنّ المجلس يقر قوانين كثيرة تؤثر في حياة المواطنين: "محدش له مصلحة إن البرلمان يبقى لون أو شكل أو صوت واحد، القايمة فيها 13 حزب والفردي فيه عدد كبير من الناس، وفيه أسماء كانت موجودة قبل كده، وفيه أسماء جديدة".

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