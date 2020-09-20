مصر تسجل أعلى معدلات إنتاج غاز في تاريخها: اكتفاء ذاتي وعودة للتصدير

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي نجحت في تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعي في تاريخ مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، إضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع في صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعي أحد أهم المواد المغذية لها والتي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019 - 2020.

وأضاف الملا، في بيان صادر اليوم، عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة ، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع في استثماراتها في ظل الاستقرار السياسى والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً والذي يعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أنَّه جار العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة "إيجاس" للعام المالي 2019-2020

وأكّد وزير البترول، أهمية بناء ودعم قدرات ومهارات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها وتحسين أداءها والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات ومواكبة عمليات التحول الرقمي، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة العاملين، وضرورة الاستمرار في إجراء عمليات الصيانة بصفة منتظمة للأصول الإنتاجية في جميع مواقع العمل لتحسين ورفع كفاءتها من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتأمين مصادر الإمدادات للسوق المحلية.

وأكّد وزير البترول، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي ليشمل جميع محافظات مصر لتوفير خدمة حضارية للشعب المصري، إضافة إلى الانطلاق بنشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخداماته مع توافر مصادر الإمدادات بهدف الاستفادة من مواردنا من الغاز وبهدف ترشيد استيراد الوقود السائل والحفاظ على البيئة.

ومن جهته، استعرض الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعى خلال الخمس سنوات الماضية وجهود مواجهة التناقص الطبيعي للآبار والزيادة التي تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، مشيراً إلى أنَّ عدد الاتفاقيات التي تمّ توقيعها خلال العام المالي 2019 -2020، بلغ 5 اتفاقيات، إضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصبح الإجمالي 8 اتفاقيات باستثمارات 934 مليون دولار، ومنح توقيع 51 مليون دولار، ليصبح إجمالي الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية.

ولفت إلى أنَّه ذلك نتيجة نجاح استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتي إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة ، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل: "بي بي" و"شل" و"توتال"، مضيفًا أنَّه جار الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي لـ6 اتفاقيات أخرى باستثمارات 731 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع 14 مليون دولار.

وأشار "جلال" إلى أنَّ حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول تمثل في حفر 12 بئراً استكشافياً في البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7 اكتشافات، وفي مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تمّ الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال 4 مشروعات بإجمالي 31 بئراً وإنتاج أولى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً، إضافة إلى 19 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.1 مليار دولار.

وأضاف أنَّ المشروعات التي تمّ الانتهاء منها خلال العام بلغ إجمالى استثماراتها 1.1 مليار دولار ويعد أبرزها استكمال المرحلة الثانية من حقل ظهر واستكمال المرحلة "9 ب" من مشروع غرب الدلتا، إضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع كاموس بشمال سيناء واستكمال مشروع دسوق المرحلة "ب" ومشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم "براكش" ومشروع تنمية حقل بيجونيا التابع لشركتي الوسطاني ودانة غاز، والانتهاء من أعمال انشاء خط أنابيب "خبري – القصر" لشركة "أباتشي"، ومشروعي تنمية حقل جنوب دسوق وحقل ابن يونس التابعين لشركة "سي دراجون"، ومشروع تنمية حقل شرق جنوب أبو النجا لشركة "دانة غاز".

وأشار إلى أنَّ إجمالي الاستهلاك المحلي بلغ 5.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و6% للاستهلاك المنزلي وتموين السيارات، مشيراً إلى أنَّ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال أسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.

كما أوضح أنَّ العام 2019-2020 شهد استمرار الحفاظ على معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث تم توصيل 1.1 مليون وحدة سكنية خلال العام ، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي تم توصيلها بالغاز في 7 سنوات (2013 – 2020) بلغ 5.6 مليون وحدة مقابل 5.5 مليون وحدة في الـ30 سنة (منذ 1980 وحتى 2013)، ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تمّ توصيلها منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2020 نحو 11.2 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى التوسع في توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.

وفيما يخص مجال تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، أشار جلال إلى أنَّ هذا العام شهد طفرة فى تحويل السيارات وتحقيق أعلى معدل لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم تحويل نحو 42.3 ألف سيارة للعمل بالغاز، مشيراً إلى أنَّه تمّ إنشاء 19 محطة تموين و7 مركز تحويل ليصل إجمالي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط 318.3 ألف سيارة يتمّ تموينها من خلال 206 محطة تموين و78 مركز تحويل.

وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات خطوط أنابيب لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ظل الدور المهم الذى تلعبه في نقل وإمداد كل المستهلكين بكل احتياجاتهم من الغاز الطبيعي، وخاصة محطات الكهرباء وأنَّه جار تنفيذ عدة مشروعات جديدة أخرى لتدعيم وتطوير الشبكة.

حضر أعمال الجمعية المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر ومعهد بحوث البترول وهيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة والنقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ونواب رئيس "إيجاس" للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والمالية والإدارية.