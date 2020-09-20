انطلاق "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، في الفترة من 18/9/2020 وحتى 31/12/2020 بمختلف مراكز وقرى المحافظة وعلى مستوى 22 إدارة صحية.

ولفت إلى أنّ المبادرة تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بشكل دورى، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستهدف المواطنين فوق الـ40 عاما وعددهم مليونا و670 ألفا بالجيزة، طبقا لما هو مسجل بقاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة.

وقال المحافظ إنّه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، والمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وضعت خطة لتوعية المواطنين وتوجيههم للمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة التي تهدف لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

من جانبه، أكد الدكتور محمد منصور مدير مديرية الصحه بالجيزة، أنّه سيتم الكشف وإجراء الفحوصات للمواطنين من خلال 375 فرقة مدربة من القطاع الطبي داخل 188 وحدة صحية، و111 فرقة متحركة في أماكن خارجية مثل مراكز الشباب وبعض الأماكن العامة بمختلف المراكز والاحياء والقرى.

وتابع أنّ الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وجرى توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.