إصابة 3 أطفال في حادث بالبحيرة

أصيب 3 أطفال، اليوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم "توك توك"، بسيارة ملاكي، على طريق قرية العشرة، أمام قرية الخمسين التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان مستشفى أبوحمص المركزي، قد استقبلت كل من: "فارس.س.ع" 14 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالركبة اليسرى، "هايدي.ج.ع" 9 سنوات، مصابة بكسر بالفخد الأيسر، و"أنس.س.م.ح" 4 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون قرية بسنتواي بمركز أبو حمص.

وقال مصدر طبي بمستشفى أبو حمص المركزي، إنه جرى عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، خاصة بعدما تبين أن التوك توك كان يقوده طفل "14 سنة"، ويستقله الطفلين الآخرين.