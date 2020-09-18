رواد "فيس بوك" لمرشحي النواب بأسوان: "مرشح لكل ناخب"

"مرشح لكل ناخب".. هكذا علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأسوان على إعلان القومسيون الطبي عن تقدم 99 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب، مستنكرين العدد الكبير للمرشحين المحتملين فى دوائر المحافظة، ونشر أحد الرواد سؤالًا استنكاريًا: "لما كل دول مرشحين مين اللي هينتخب".

كان الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة في أسوان، أكد استقبال 99 مرشحًا محتملًا للنواب، صباح اليوم، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل تمهيدًا لخوض انتخابات مجلس النواب.

واستقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات النواب برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، أوراق 38 مرشحًا محتملًا منهم 11 مرشحًا محتملًا بدائرة "أسوان ودراو" و4 مرشحين محتملين بدائرة كوم أمبو، و6 بنصر النوبة، و17 في إدفو . وخلال استلام الأوراق شددت اللجنة من الإجراءات الوقائية داخل قاعة المحكمة بتطبيق التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام المواد المطهرة.