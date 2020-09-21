75 وظيفة بالسكة الحديد بمرتب 2000 جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن مسابقة تعيين صرافين تذاكر من الذكور والإناث، حيث يوجد 75 وظيفة شاغرة بالعديد من محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ المرتبات بـ2000 جنيه تقريبا، حيث سيتم إستلام جميع الأوراق المطلوبة حتى 26 سبتمبر الجارى.

وترصد "الوطن"، الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة وهى كالتالى:

1- أن يكون حاصلًا علي دبلوم المعهد الفني التجاري أو دبلوم تجارة نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات.. وألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 70%.

2- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة في تاريخ العمر الإعلان حيث أن تاريخ الإعلان 12 سبتمبر الجارى.. ونهاية الإعلان 26 من الشهر نفسه.

تعرف على طريقة تقديم طلبات الألتحاق بالوظيفة حيث يتم تقديم الطلبات وفقا للتوزيع الجغرافي على بيانات الاتصال والتقدم للجهات علي النحو التالي:

1- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة والمقيمين في محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية)

باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة).

2- المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – والمقيمين في محافظات ( الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفرالشيخ – دمياط ) باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.

3- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية - والمقيمين في محافظات (الإسكندرية – البحيرة – مطروح ) باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

4- المتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق - والمقيمين في محافظات (الشرقية – الإسماعيلية – السويس– بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء) باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.

5- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى والمقيمين فى محافظات (أسيوط – سوهاج – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد) باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.

6- المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية والمقيمين في محافظات (أسوان – الأقصر– قنا – البحر الأحمر) باسم مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

وسيتم التعيين وفقًا لأعلى معايير الاختيار والشروط التعين في المسابقة والتي تضمنت الآتي:

1- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

2 - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد، بالنسبة للذكور.

3- ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة في تاريخ أول يوم تلقي قبول الطلبات.

4- أن تتضح اللياقة الصحية حسب لائحة البيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام.

5- يتم توريد مبلغ 750 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية للسكك الحديدية تحت (1001 - 404)، مقابل رسوم الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات، ولا يرد هذا المبلغ في حالة التخلف عن الحضور أوتقديم مستندات مخالفة لشروط الإعلان.

6- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة ومطابقة أصول المستندات.

7- يلتزم المتقدم للمسابقة باتباع كافة القوانين والتعليمات المعمول بها بالهيئة وفي حالة اجتيازه كافة الاختبارات.

وما هى المستندات والأوراق المطلوبة كالتالى:

1 - المؤهل الدراسي.

2 - شهادة الميلاد كمبيوتر.

3 - بطاقة الرقم القومي سارية.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور.

5 - عدد (4) صور شخصية 4 فى 6

6 - صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7 - أصل الحوالة البريدية.

8 - ملف ورق "حافظة مستندات" .

9 - شهادة تأهيل من ذوي الاحتياجات الخاصة لوظيفة صراف تذاكر فقط.على أن يتم مراجعة تقديم الطلبات من يوم 27 حتی 28 سبتمبر الجارى، وسوف يتم الإعلان عنها يوم 2020 / 9 / 29 وذلك على بوابة الحكومة الإلكتروني.