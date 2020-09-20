6200 وظيفة بمرتب يصل 6000 جنيه متاحة حتى أكتوبر.. اعرف وظيفتك وشروطها

نجحت إدارة التشغيل والتوظيف بوزارة القوى العاملة، في الاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لـ توفير وظائف تصل الى حوالي 6 آلاف و200 فرصة عمل ووظيفة لجميع المؤهلات، ويخصص جزء منها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وزير القوى العاملة: الوظائف متاحة لجميع المؤهلات وتشمل تأمين صحي للراغبين في العمل

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في تصريحات له ، إن الوظائف متاحة للراغبين للالتحاق بها خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، وذلك لجميع المؤهلات، من الذكور والإناث بأجور تبدأ من 1200 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، بالحوافز والساعات الإضافية.

وأضاف سعفان أن الامتيازات الممنوحة لوظائف شهري سبتمبر واكتوبر، متعددة ومنها أنها شاملة التأمين الصحي، تمنحها نحو 57 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص للعاملين بها، وترتفع قيمة الأجور وفقا للخبرات التي يتمتع بها العامل المرشح لبعض الوظائف التي تعتمد على عنصر الخبرة، موضحا أن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

الوطن تنشر أهم هذه الوظائف ومميزاتها ورواتبها الشهرية فيما يلي :

390 سائق رخصة خاصة مهنية

- 215 ضابط أمن

- 4500 فرد أمن مؤهل عالٍ ومتوسط

- 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية

- 167 فنى إنتاج

- 700 مساعد إنتاج

- 435 فني صيانة وتجميع وتغليف

- 310 فنى كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر ، وسباكة ولحام مؤهل وبدون.

- 1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه ، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث

نظام العمل

- 26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة

-24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة

- مهندسين إنتاج

- مهندسين جودة

- مهندسين ميكانيكا باور وكهرباء تحكم

- مدرسين لغة ألمانية

-أخصائيين خدمات مالية

-محاسبين

- مدير مبيعات

-مندوبين مبيعات

- فنى كمبيوتر

-أخصائي تغذية علاجية

-ممرضي عمليات وأدوار

-عمال خياطة

- مشرفي أقسام

- كاشير

-مراقب كاميرات

- منسق ممرات

-مخازن

-بقالة

-لحوم وخضروات

-خباز شرقي غربي

-عمال عاديين

-سائقين كلارك

واليكم تفاصيل الوظائف وأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: