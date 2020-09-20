تفاصيل وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي المقرر طرحه قريبا

أوضحت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، اقتراب الحجز لوحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنّه لا يتطلب كثيرًا من الاشتراطات والطلبات للتخفيف عن المواطنين.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل وملامح الإعلان الـ14 وفقًا لمداخلة هاتفية سابقة للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية CBC على النحو التالي:

تفاصيل وحدات الإعلان الـ14 بالإسكان الاجتماعي

- يتضمن الإعلان الـ14 نحو 1000 وحدة إسكان اجتماعي جديدة

- المناطق الجديدة في إعلان الإسكان الاجتماعي المتوقع طرحه قريبًا تأتي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وهو ما ينتظره الجميع، إذ تُجري الوزارة الآن أعمالًا لحصر الأراضي التي تنشأ عليها الوحدات والتي ستكون داخل المدن القديمة والجديدة لتتلاءم مع العديد من شرائح الجمهور المختلفة.

- الوحدات السكنية التي تقدم في المدن الجديدة ليست كما في الماضي، حيث إنّ أي مدينة جديدة تنشأ بكامل خدماتها ومرافقها الخدمية وبنية تحتية جيّدة وخطوط مواصلات تربط المدن الجديدة بالمدن القديمة.

- يشترط أن يكون السن من 21 عامًا إلى 50 عامًا بحد أقصى.

- يكون مقدم الحجز نحو 14 ألف جنيه ومتوقع أن يكون هناك زيادة قليلة، ويتم التقسيط على 3 سنوات خلال فترة إنشاء الوحدة، فضلًا عن قسط شهري يصل لـ1000 جنيه.

- يختلف الدخل والسعر بالإعلان الـ14 عن الإعلانات السابقة وذلك نظرًا لتغير تكلفة تنفيذ الوحدة ومستويات الدخل وسعر الفائدة والدعم النقدي مع مرور الوقت.

- الحجز للوحدات يكون إلكترونيًا فقط.