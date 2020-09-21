حظك اليوم الاثنين 21-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأبراج من شخص لآخر، وذلك وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة أعمال واستثمارات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا ومقنعا وقد تلتقي اليوم بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك كل النشاط والحيوية وتستطيع اليوم أن تمد من حولك بالحماس والطاقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك سحرا وتساعدك على التواصل مع من حولك بذكاء وتتمكن من إصلاح علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات ويجعلك ذلك أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والفلك ينصحك أن تحرص على الدقة في العمل والتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تكون متفهما لظروف الأحباب والأصدقاء ولا ترفض التسامح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

التناغم الفلكي يساعدك اليوم أن تشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يلهمك اليوم بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تستعين بكل الوسائل لتحسين وتطوير نفسك ومن المهم أن تعتني بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم كن مستعدا لتقديم مزيد من الاهتمام بمن تحب ولا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تجعلك تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تعلن عن أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك يوما مثاليا لتكون في مقدمة الاهتمام وقد تحقق تطورا ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع أصدقائك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم ألا تغامر وألا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. كن حريصا وحذرا في أقوالك وفي ردود أفعالك وعليك وادرس جيدا قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تمنحك الأفلاك طاقةً ونشاطًا ورغبة في الانفتاح على الأهل والأحباب، والوقت مناسب للسفر أو للتخطيط لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.