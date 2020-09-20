أمطار غزيرة غدا ورياح محملة بالأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس غدا الإثنين، موضحة أنّه يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

حالة الرياح

وأضافت الهيئة أنّ الرياح معتدلة على الوجه البحري تنشط أحيانا على القاهرة والسواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، ومتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا (90%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون مضطرب غربا من ويرتفع الموج من 3 لـ4 أمتار وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلي مترين وربع.

درجات الحرارة غدا الاثنين على المدن والمحافظات المصرية

القاهرة 34 23

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 21

السلوم 28 22

سيوة 34 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 37 26

نخل 34 20

نويبع 35 27

طابا 34 26

كاترين 32 21

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 29

إدفو 44 27

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 35 28