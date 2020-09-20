طقس اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة (50%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة (20%) على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، وأمطار متوسطة (30%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة أنه بالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج معتدلاً من متر ونصف إلى مترين وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدلاً من 1.75 متر إلى مترين وربع.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع اليوم الأحد أن تستمر الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس في الكويت

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية الكويتية بدولة الكويت ، فمن المتوقع أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار وذلك نهار، أما ليلا فمن المتوقع أن يكون الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة.

وعن حالة البحر فمن المتوقع أن يكون خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا - ارتفاع الموج: 2 - 6 قدم وذلك نهارا، أما ليلا فيكون خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا - ارتفاع الموج: 2 - 6 قدم.