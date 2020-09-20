12 مرشحاً لـ"النواب" من بين 50 خضعوا للكشف بشمال سيناء

استقبلت اللجنة التنسيقية للانتخابات بمحكمة شمال سيناء، اليوم الأحد، أوراق عدد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب، عن الدائرتين الأولى والثانية بالمحافظة.

وأعلنت اللجنة، برئاسة المستشار محمد منير، رئيس محكمة شمال سيناء، أنها تواصل استقبال أوراق الناخبين المحتملين لمجلس النواب من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة بعد العصر، بما في ذلك الجمعة، حتى السبت القادم، الموافق 26 سبتمبر الحالي، حتى الساعة الثانية ظهراً.

وتقدم 12 مرشحاً بأوراقهم إلى اللجنة، منذ بداية عملها يوم الخميس الماضي وحتى نهاية اليوم الرابع الأحد، للمنافسة على المقاعد الفردية في الدائرتين، الأولى تضم العريش والشيخ زويد ورفح، والثانية تضم بئر العبد ورمانة ورابعة والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة الطبية في مستشفى العريش العام أن المرشحين المحتملين الذين خضعوا لإجراءات الكشف الطبي، بلغ 20 مرشحاً في كلا الدائرتين.

وأوضحت مصادر قبيلة وعائلية أن غالبية الذين لم يتقدموا على القوائم الفردية، تلقوا وعوداً بإدراجهم ضمن القوائم الحزبية، التي لم يستقر على شكلها النهائي حتى الآن.