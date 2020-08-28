الأولى مكرر على الثانوية الأزهرية: حصلت على 100%.. وذاكرت 12 ساعة يوميا

قالت ندا محمد حامد فرحات، الأولى مكرر علمي على الثانوية الأزهرية، إنها لم تكن تفرق بين مادة وأخرى في الاجتهاد، ولهذا حصلت على نسبة نجاح 100%.

وأضافت "فرحات"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "درسنا مواد شرعية مثل الفقه والحديث والتوحيد ومواد عربية مثل النحو والصرف والأدب والبلاغة والنصوص، علاوة على بعض المواد الأخرى مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية".

وتابعت: "كنت أذاكر من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية أو الثالثة ظهرًا، وكنت أرتاح لمدة ربع ساعة، بعدها كنت أذهب إلى دروسي وأعود إلى منزلي في الساعة الثامنة أو التاسعة لكي أنام وأستيقظ في اليوم التالي لمذاكرة دروسي في الساعة السادسة صباحًا، وذلك قبل أزمة جائحة كورونا".

وأشارت إلى أنها كانت تذاكر لمدة 12 ساعة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، وكانت تستعين ببعض المدرسين على الهاتف لفهم بعض الدروس.