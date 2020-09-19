أسرة مسن الترعة بسوهاج: "مفيش رعاية ولا أدب ولا قيم"

قال محمد أحمد السيد، ابن عم صلاح خلاف، المعروف إعلاميًا باسم "مسن الترعة"، الذي ألقى به عدد من الشباب في إحدى الترع بمحافظة سوهاج، ونشروا المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن نجل عمه مريض نفسيًا منذ الصغر، ويعامل معاملة خاصة، مؤكدًا أنه شاهد الفيديو عبر فيس بوك، ولم يكن يعلم أي شيء عن الواقعة.

وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ"الوطن": أن والدته شاهدت المقطع المصور على هاتف أحد الجيران، حيث انهالت في البكاء قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأشار إلى أن نجل عمه يعمل بالأجرة لدى عدد من الفلاحين لمساعدة والدته في الإنفاق على أسرته المكونة من 3 أشخاص، في ظل تقاضيهم معاش تكافل وكرامة، ومعاش آخر تأمين فقط.

وتابع الرجل، أن الأسرة تقدمت ببلاغ لقسم الشرطة ضد الشباب الذين يقطنون في إحدى القرى المجاورة قائلًا: "مفيش رعاية ولا أدب ولا قيم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لإلقاء عدد من الشباب عجوز في إحدى الترع بمحافظة سوهاج.

وحصل "الوطن"، على بيانات المعتدى عليه ويدعى صلاح خلاف، مواليد 1960 ويبلغ من العمر 60 عامًا، ومصاب بمرض ذهني، ويعيش مع والدته و3 من أشقائه ويتاقضون معاش تكافل وكرامة وآخر تأميني.

وتعيش الأسرة في نجع يدعى نجع الحسك، التابعة لقرية شندويل بمركز المراغة محافظة سوهاج.