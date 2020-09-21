"هموت في إيدك".. قاتل طفله يعترف بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

"صوته وأنا باضربه استفزني، مشفتش قدامى فضلت أضرب لحد ما فرفر" بنبرة معذبة، وكأنه يجلد نفسه بكلماته، اعترف الأب المتهم بقتل ابنه ضربا في عزبة الشناوى التابعة لمركز الدلنجات فى البحيرة بتفاصيل الساعات الأخيرة لنجله قبل أن يفارق الحياة تحت وطأة الضربات.

"أنا كنت شايل منه، عشان مبيذاكرش كويس وكملت لما عرفت أنه بياخد طلبات من دكان شريكى ومبيحاسبش نبهت عليه كذا مرة بس هو مكنش بيستجيب وراح خد باكو نعناع" هكذا أكمل الأب اعترافاته فى التحقيقات، لافتا إلى أنه قام بحبس نجله في مخزن يملكه وتقييده بالحبال، لتأديبه.

وأوضح الأب أنه قام بتعرية نجله وجلده بخرطوم، لكن صراخ الطفل استفزه أكثر فانهال عليه باللكمات حتى توسل له ابنه أن يتركه "ارحمنى يا بابا هموت فى إيدك" لكنه لم يرتدع وواصل الاعتداء عليه باللكمات حتى فقد الوعى تماما، وقال الأب إنه ترك ابنه ثم عاد بعد ساعتين فوجده لا يزال غائبا عن الوعي فأحضر دلو ماء وسكبه عليه، لكن الطفل لم يتحرك فقام بمسح الدماء من على جسده وألبسه ملابسه ثم اتجه لصيدلية قريبة وأخبر الصيدلى الذى توجه معه إلى المخزن وعندما عاين الطفل أخبره أنه فارق الحياة.

كان مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوصول "محمد ع. أ."، 14 عاما، طالب، مقيم بناحية "عزبة الشناوي"، بدائرة مركز شرطة الدلنجات، إلى المستشفى العام جثة هامدة، إثر اعتداء عليه من آخرين، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه، "علاء م. أ."، و"عرفة ق. أ."، 35 عاما، شريك الأب في محل بقالة، حيث قاما بالتعدي عليه بواسطة خرطوم مياه، بعد ربطه بالحبال من الساعة السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، بسبب قيام المجني عليه بأخذ "باكو نعناع" من المحل، دون دفع ثمنه.

تم القبض على الأب وأحيل لجهات التحقيق المختصة التى جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.