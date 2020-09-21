ممشى وتلفريك.. أهمية تحويل أهرامات الجيزة لمنطقة سياحية بمعايير عالمية

جهود مستمرة تبذلها الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لتحويل الجيزة لعاصمة للسياحة العالمية، وذلك من خلال مخطط لتحويل المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير لمنطقة خدمات سياحية وفقا للمعايير العالمية الحديثة.

يضم مخطط تطوير المنطقة مشروع لعمل تلفريك ومنطقة خدمات سياحية وأخرى ثقافية، و المشروع المقترح للتلفريك يهدف إلى ربط مشروع هضبة الهرم وبعض الفنادق المهمة بالموقع، وسيكون هناك شبكات ربط بين المناطق وأبراج تضم 10 محطات يتم التنقل من خلالها.

موسى: يدر دخلا بالعملة الصعبة

إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، أكد أن خطة الدولة لتطوير منطقة الأهرامات هي فكر استثماري يقوم على دعم المنطقة السياحية بمطاعم ومحال تجارية بالإيجار على أن يعود ذلك بالنفع للمستأجرين وأصحاب المحلات وعائد الإيجار يعود بالنفع على وزارة الآثار، بما يمكن وصفه تعظيم العائد والمكسب من المنطقة.

وعن تطوير المنطقة بالممشى والتخطيط الجديد المقرر تنفيذه، قال موسى في تصريحاته لـ"الوطن" إنها ستعمل على جذب السياح للمكان الذي ستتغير ملامحه بشكل كبير عن السابق، وذلك يعني مزيد من أرباح العملة الصعبة.