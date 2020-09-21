طقس اليوم الاثنين 21-9-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة، أن الرياح معتدلة على الوجه البحري تنشط أحيانا علي القاهرة والسواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ومن المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانا (90%) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار متوسطة (20%) تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة أنه بالنسبة لحالة الملاحة البحرية ، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع مضطرب غربا من ثلاثة أمتار إلي أربعة أمتار وتكون الرياح شمالية غربية ، وفي البحر الأحمر تكون ارتفاع الموج معتدل من 1.75 متر إلي مترين وربع .

الطقس في السعودية

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ، فمن المتوقع أن يسود الطقس اليوم الاثنين رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وعن حالة البحرالأحمر فالرياح السطحية شمالية غربية إلي غربية علي الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ ساعة ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلي متر ونصف وتكون حالة البحر من خفيف إلي متوسط الموج.

أما عن حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلي شمالية شرقية 12-32 كم /ساعة ، وعن ارتفاع الموج فيكون من نصف المتر إلي المتر وعن حالة البحر فيكون خفيف الموج.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية في المملكة الأردنية الهاشمية ،فمن المتوقع اليوم الاثنين أن يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة؛ لتسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.