توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة: شديد الحرارة مع رياح وأمطار بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري ، شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع شبورة مائية صباحًا ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لليوم الأحد من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، خفيفة على مناطق متفرقة من وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، فيما تكون الأمطار متوسطة قد تصل إلى رعدية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما بعد غد الإثنين فمتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، بينما تكون الأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون متوسطة تصل إلى رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعن الثلاثاء فمتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضح خبراء الهيئة أنه متوقع وجود رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد الثلاثة أيام المقبلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الأحد 20 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29

الاثنين 21 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29

الثلاثاء 22 سبتمبر

القاهرة الكبري : درجة الحرارة العظمي 33 والصغري 23

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 33 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 29 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي 38 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي : 37 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 42 والصغري 29