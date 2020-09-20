توقعات طقس الـ 72 ساعة مقبلة.. أمطار غزيرة ورياح نشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة بدء من الإثنين 21 سبتمبر إلى الاربعاء 23 سبتمبر 2020، حيث من المتوقع أن طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً وذلك يومي الإثنين والثلاثاء، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً يوم الأربعاء.

وعن حالة الرياح، فتكون معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك كما تنشط على جنوب الصعيد غرباً وتنشط على السواحل الشمالية الغربية غرباً يوم الإثنين فقط تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار يوم الاثنين، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة سقوط (90٪؜)، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط (20٪؜) وذلك يوم الثلاثاء مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الاثنين 21 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31والصغرى 24

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29

الثلاثاء 22 سبتمبر

القاهرة الكبري : درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 33 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 29 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي 38 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي : 37 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 42 والصغري 29

الأربعاء 23 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 33 والصغري 22

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 22

السواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 29 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : درجة الحرارة الحرارة العظمي 36 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي : درجة الحرارة العظمي 36 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي : درجة الحرارة العظمي 42 والصغري 29