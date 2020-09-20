إصابة 10 أشخاص في حادث مروري بصحراوي بني سويف

اصيب 10 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي شمال مدينة بني سويف بالقرب من نفق أبو صالح، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من نفق ابو صالح شمال المحافظة.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسبع سيارات إسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كل من "علاء.إ.ر" 34 سنة، مقيم سمسطا، بدون عمل، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، "رأفت.إ.ع" 48 سنة، مقيم سمسطا، موظف، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر مع كدمات وسحجات بالجسم، "سعيد.م.خ" 40 سنة، مقيم ببا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، "محمد.إ.س" 27 سنة، عامل، مقيم ببا، مصاب بجرح قطعي باليد اليسري، و"أحمد.م.أ" 30 سنة، موظف بالأزهر، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر مع خلع بالكتف.

كما استقبلت المستشفى "إسلام.خ.إ" 26 سنة، بدون عمل، مقيم ببا، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، و"أحمد.م.ف" 26 سنة، مقيم ببا، عامل، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، "عبدالله.ع.ع" 20 سنة، مقيم ببا، عامل ومصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، "حسام.ح.ع" 21 سنة، مقيم ببا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، و"إسلام.ح.م" 21 سنة، مقيم ببا، عامل، ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.