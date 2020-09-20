محافظ بني سويف: 291.5 مليون جنيه متحصلات 78 ألف طلب تصالح

كشف محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، عن أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح التي تلقتها أجهزة المحافظة، بلغ 78 ألف و214 طلباً حتى اليوم الأحد، فيما وصل إجمالي ما تم تحصيله، منذ بدء التصالح، إلى 291 مليون و591 ألف جنيه.

وأكد المحافظ استمرار الزيادة في معدل تلقي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، خاصةً بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع، بنسب تراوحت بين 15 و40%، مشيراً إلى تسجيل تقديم 1188مواطناً بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبعة، خلال الفترة الصباحية اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف تقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح، الذي عرضه اللواء هشام شادي، السكرتير العام، والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح بنسبة 25%، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة، وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل، ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومي بما تم إنجازه فى هذا الملف.

وأكد "غنيم" على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، منوهاً إلى أن المحافظة تسير في هذا الملف، طبقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، حيث أن هذا الملف يُعد أولوية للدولة، وأن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططاً بشكل مناسب، تتوافر له كل الخدمات، ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جهته أشار السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اللواء هشام شادي، إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجهاً بتوفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات، حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة.