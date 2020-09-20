بعد قليل .. وزير التموين يفتتح معرض "أهلا مدارس"

يفتتح بعد قليل، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل معرض أهلا مدارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

وأكد المصيلحي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض "أهلاً مدارس" بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ومع السادة المحافظين وذلك فى إطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص فى ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك.

و أشار المصيلحي إلى أنه سيتم إقامة 19 معرض فى 12 محافظة وكذلك إقامة 21 معرض متنقل وبمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة، بالاضافة إلي إقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض، كما تشهد عدد من المحافظات إقامة أكثر من معرض حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع السادة المحافظين الذين سيوفرون المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.

ويجري حالياً التوسع فى المعارض من خلال الغرف التجارية لتشمل معظم محافظات الجمهورية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

التموين : الحضور 50 % فقط بـ" أهلا مدارس"

وأكد المصيلحي أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى كافة المعارض المقامة، ومنها حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان حد أدنى من التباعد، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض، وكذلك مُرتب للأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام دورات المياه بالمعرض مع وزارة الصحة.