محمود حميدة: التقمص مرض نفسي مش تمثيل.. وهذه الشخصيات أرهقتني

كشف الفنان محمود حميدة عن أصعب الشخصيات التي قدمها على مدار مشواره الفني بعد أن وجه له الجمهور سؤال عن أكثر الشخصيات التي أرهقته في التقمص.

وكتب حميدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أولاً التقمص مرض نفسي ليس له علاقه بالتمثيل لازم نصحح المفهوم، هو إن الممثل بيرسم شخصية وبعد ذلك يلعبها، يعني في النهاية مفيش حاجة اسمها تقمص وإن كان يبقى مرض نفسي وأصاب الكثير من الممثلين اسمه الشيزوفرينيا".

وأضاف: "أما الشخصيات اللي تعبتني كتير خدت من صحتي وأعصابي، شخصيتي في فيلم بحب السيما وشخصيتي في فيلم جنة الشياطين وشخصيتي في فيلم فارس المدينه وشخصيتي في فيلم اسكندرية نيويورك".