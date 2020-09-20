محافظ بني سويف يوجه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدد من شوارع المدينة العاصمة، اليوم، حيث تابع الحالة العامة بالشارع السويفي ومستوى الخدمات والمرافق، ومستوى النظافة العامة والحلول المرورية المنفذة ورفع الإشغالات المخالفة، وذلك بشوارع عبد السلام عارف، وصلاح سالم، وسليمان متولي، وبورسعيد والدائري، حيث رافقه العميد وليد البيلي رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد محافظ بني سويف على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، مع ضرورة المرور الميداني على مدار الـ 24 ساعة، من خلال تشكيل فرق عمل لهذا الغرض، بحيث تعمل على فترات متتابعة من اليوم.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتواصل الدائم مع مسئولي الري والجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال تطهير ترعة الإبراهيمية، وكذا أعمال رفع كفاءة الرصيف الملاصق للترعة بشارع بورسعيد وامتداده.