باحث: وعي المواطن يعرقل تحقيق أهداف لجان الإخوان الإلكترونية

قال عمرو فاروق الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، إن تحركات جماعة الإخوان الإرهابية لها أهداف، حيث إنها عندما تنشئ اللجان الإلكترونية التي تستهدف المجتمع المصري، فهي تعتمد على الجهاد السيبري أو الجهاد الإلكتروني، ضمن فقه الاستضعاف.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الإخوان توظف السوشيال ميديا لتحقيق مجموعة من الأهداف، وتدرك أن الشعب المصري لن يتحرك ولن يستجيب لهذه الدعوات، لكنها تحقق بعض الأهداف والمكاسب من خلال تلك الدعوات التحريضية".

وتابع أن وعي المواطن المصري والدولة المصرية ومؤسساتها تعرقل هذه المكاسب، إذ تعمل على الاستقطاب النفسي لبعض الدوائر المجتمعية والتدريب على ما يسمى بمسألة العصيان المدني وتكتيكات الثورات، لأنها في عام 2006 أسست أكاديمية التغيير التي كانت إحدى الأدوات التي نفذت ما حدث في عام 2011، من خلال تدريب مجموعة من الشباب وجهًا لوجه.

وأردف: "الآن الأمر اختلف، إذ تخاطب العقل الجمعي للمجتمع المصري والمجتمعات العربية، وتقوم بعمل استقطاب للمجتمع لمشروعها التخريبي، وفي المقابل فإنها تعمل على استنزاف قوات الدولة، لأن الإجراءات الأمنية ضد دعواتها تكلف الدولة مبالغ طائلة".

وأشار، إلى أن عملية الاستنزاف مرتبطة بما يعرف بـ"الإرباك والإنهاك"، وهي إحدى معتقدات التيار القطبي وأفكار الإرهابي سيد قطب، من أجل تدمير مؤسسات الدولة بهدف إقامة مؤسسات بديلة أو الدولة المزعومة في المقابل، وتخلق نوعًا من فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.