فرغلي: الأمن نجح في القضاء على 32 جماعة إرهابية خرجت من الإخوان

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان الإرهابي تتخذ من دولة أوكرانيا مركزا لها، مؤكدا أن قطر وتركيا ملاذات مؤقتة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لكنها تتخذ ملاذات دائمة في دول أخرى مثل ماليزيا.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن قيادات الإرهاب حول العالم وصفوا ما عرف بـ"الربيع العربي" بالفرصة غير المسبوقة، موضحا أن هناك دولا دمرت بسبب ما عرف بـ"الربيع العربي" وذلك ساهم في انتشار الإرهاب وعلى رأسها سوريا وليبيا.

وأكد أن قيادات الإخوان يحاولون دائما تصدير اليقين بالعودة مرة أخرى لأعضاء الجماعة، وهناك صراع كبير بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا وقطر، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القضاء على 32 جماعة إرهابية ولدت من رحم تنظيم الإخوان بعد ثورة ثورة 30 يونيو، وهي الثورة التي حطمت مشروع تفكيك الوطن العربي.