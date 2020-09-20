ماهر فرغلي: الشعب المصري واعي بالمؤامرات وأفشل دعوات الإخوان للتخريب

قال ماهر فرغلي، خبير شؤون الجماعات الإسلامية، إن الشعب المصري واعي ومدرك بما يحيط بالوطن من المؤامرات، ويعرف الغرض من دعوات الإخوان للتخريب والتظاهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "إكسترا نيوز" :"الرجل البسيط يخاف على البلد، وبالتالي فالوعي السياسي لا يكون يرتبط دائمًا بمصطلحات العلوم السياسية، إلا أنه يكون مرتبطًا بالتجربة أيضًا، وبالتالي يدرك الشعب ما يريده الإخوان من الوطن، ويرفضونها".

وتابع فرغلي أن جماعة الإخوان مستمرة في دعواتها التخريبية لأنها لا يهمها مصلحة الوطن، كما أنها تريد الحفاظ على التمويل الذي يصل إليها نتيجة أعمالها التخريبية، كما أنها تعاني من مشكلات داخلية مثل الانقسامات وبالتالي فهي تقفز من مشكلاتها الداخلية إلى الدولة وتعمل على خلق المشكلات فيها".

وأردف أن الجماعة تحاول، من خلال دعواتها التخريبية، أن تثبت أنها ما زالت موجودة ولم تمت، ومن ثم فإنها تعمل على خلق أزمات مستمرة، في الوقت الذي تقدم فيه الدولة المصرية حلول البناء.