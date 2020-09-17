حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنه مبدع في الوظائف التي تحتاج لذكاء وتركيز وتحليل، كالبحوث، والقيادة، والطب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يساعدك القمر الجديد على التواصل جيدا مع من حولك ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بوقت رائع يجمعك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.