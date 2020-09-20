حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الأفلاك تطمئنك وتجعلك متفائلا وتعرف اليوم كيف تغيّر قوانين اللعب لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويمدك ذلك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.