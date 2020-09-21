رئيس التحرير

محمود مسلم

"extra news" يستعرض جرائم الإخوان منذ 2011 حتى 2013

كتب:

محمود البدوي
12:20 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

عرض برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، تقريرًا يرصد جرائم جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2013، حيث بدأت جرائمهم بسرقة الثورة من الشباب وتحويلها لخراب ودمار.

وأوضح التقرير أنه تم خلال هذه الفترة تهريب 23 ألف سجين جنائي وسياسي وتم اقتحام وحرق 23% من مراكز الشرطة، فضلًا عن زيادة جرائم القتل والاغتصاب وخطف الأطفال، وانتشرت السرقات تحت تهديد السلاح نهارا وليلا بالإضافة إلى زيادة جرائم اقتحام المنازل والمحال التجارية.

وذكر التقرير أنه في فبراير 2011، وقعت 530 جريمة قتل و25 عملية خطف واغتصاب و804  سرقة منازل، و512 حرق منازل، و1170 سرقة بالإكراه، و811 سرقة سيارة و99 إحراق أقسام شرطة، وزادت الجرائم بنسبة 300 %.

اقرأ المزيد:

بعد فشل دعوات الإخوان.. أديب: الشعب المصري عارف مصلحته وحافظ على بلده

أديب يسخر من تحجج الإخوان بالأمن: "بيفكروني بأمي لما كانت بتضربني"

أديب عن فشل دعوات التظاهر: "إعلام الإخوان بيشتم الشعب عشان محدش نزل"

فرغلي: الأمن نجح في القضاء على 32 جماعة إرهابية خرجت من الإخوان

ماهر فرغلي: جماعة الإخوان لم تعد قادرة على الحشد وانقسمت لـ3 أجنحة