"extra news" يستعرض جرائم الإخوان منذ 2011 حتى 2013

عرض برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، تقريرًا يرصد جرائم جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام 2013، حيث بدأت جرائمهم بسرقة الثورة من الشباب وتحويلها لخراب ودمار.

وأوضح التقرير أنه تم خلال هذه الفترة تهريب 23 ألف سجين جنائي وسياسي وتم اقتحام وحرق 23% من مراكز الشرطة، فضلًا عن زيادة جرائم القتل والاغتصاب وخطف الأطفال، وانتشرت السرقات تحت تهديد السلاح نهارا وليلا بالإضافة إلى زيادة جرائم اقتحام المنازل والمحال التجارية.

وذكر التقرير أنه في فبراير 2011، وقعت 530 جريمة قتل و25 عملية خطف واغتصاب و804 سرقة منازل، و512 حرق منازل، و1170 سرقة بالإكراه، و811 سرقة سيارة و99 إحراق أقسام شرطة، وزادت الجرائم بنسبة 300 %.