بعد فشل دعوات الإخوان.. أديب: الشعب المصري عارف مصلحته وحافظ على بلده

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قنوات جماعة الإخوان الإرهابية تناقش حاليًا أسباب فشل دعواتها التخريبية للتظاهر، موجهًا الشكر للشعب المصري على عدم استجابته لهذه الدعاوى.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "يجب أن نقول شكرًا للشعب المصري، لأنه شعب واعي ويعرف مصلحته ويحافظ على دولته وسيادته".

وتابع: "الشعب المصري مش عايز يبيع إرادته لحد بره، وده اليوم اللي لازم نشكره فيه، فالشعب هوالمعلم والمدرس والحكم والمقرر".

وتصدر هاشتاج "فشل مخطط البسكلتة والكلب" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد رفض مشاركة الشعب المصري في دعوات التخريب التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من الخارج، حيث أعلن الشعب التفافه حول قيادته السياسية والوطنية لاستكمال المشاريع التنموية في كافة المجالات.

وقال أحد المعلقين: "إحنا المصريين لن نسمح لجماعة الخرفان العميلة ولا للكلاب التي يمولوها بتخريب مصر، لن تفلحوا أبدا في تخريب مصر، حفظ الله مصر شعبا وجيشا ورئيسا".

كما نشر المعلقون صورة للمقاول الهارب محمد علي، مرتديًا زي سيدة، معلقين عليها: "محدش شاف الثوار يا ولاد الحلال، إنتو فين فضحتوني".

وعلق آخر: "كالعادة بحمد الله الشعب المصري بيجدد التفويض لفخامة ولي أمر البلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعزه الله ونصره وأدام علينا ظله بكل خير ورضى من الله ليثبت للخونة والمتآمرين إنهم صفر، الشعب المصري لن يستجيب أبدا لأي دعوة من دعوات الخراب".

وقال آخر: "محدش شاف الإخوان، هم ما بيظهروش غير علي الجزيرة بس، السيسي عمهم وحارق دمهم يا خونة دي مصر مش قطر، فوقوا المصريين كبار عليكم.. تحيا مصرتحيا مصرتحيا مصر ويحيا السيسي".