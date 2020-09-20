أديب يسخر من تحجج الإخوان بالأمن: "بيفكروني بأمي لما كانت بتضربني"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من الدعوات التخريبية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تجاهلها الشعب المصري، قائلًا: "حتى الآن لم ينزل أحد".

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "بيقولوا في أمن بالشارع، طب الأمن اللي واقف في باريس كل يوم سبت بقاله أكتر من سنة؟! ليه مش عاوز يبقى في أمن؟! إحنا متحسبين لأي مشاكل أو قلق، دي شغلة الأمن".

وأضاف: "بيفكروني بأمي لما كانت تضربني وبتقولي نزل ايدك تحت، الإخوان عاوزانا نتضرب وينزلوا يولعوا وإحنا ايدينا تحت، أمي كانت كده وتهريني ضرب وأنا كنت بدافع عن نفسي".

وتابع أن اليوم لم يشهد حدوث ما كانت تريده الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أهمية الانشغال بتطوير مصر وتوفير فرص العمل: "مصر هي الأهم ولازم تبقى الأهم والتنمية هي الهدف".