السجيني: ملف تطوير العشوائيات تصدر أولويات الدولة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، إن ملف العمران في مصر سبب دخوله العمل العام، بما يحتويه لرؤى وفكر وآليات تنفيذ وتحديات على أرض الواقع، والعشوائيات أحد تحديات هذا الملف.

وأضاف "السجيني" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، أن ملف تطوير العشوائيات تصدر أولويات الدولة المصرية، لافتا إلى أن تخصصه مخطط عمراني "كنت بصمم مدن وميادين وكنت بتساءل ليه مصر متبقاش كل وحداتها المحلية زي الكومباوند؟".

وتابع: "اللي بيتصرف على المناطق الحضارية والمخططة والشوارع من الصيانات وعمل حضاري ونسق تجديه إنه مش التحدي الكبير إن يكون خارج جدران هذه المدن السكنية المخططة ولكنه مال في الوحدات المحلية يتم إهداره وثقافة سلبية تتراكم ومعادلة".

وواصل: "من المفترض أن تكون بين الدولة والمواطن في الخدمات المتوازنة والمسؤوليات المتبادلة مبقتش معادلة حاضرة ولكنه مختلة والتوازن الاقتصادي بين تكلفة الخدمة والحفاظ عليها مبقتش موجودة ما أدى أن الملف وقع، ولما نيجي نغير سواء بقى صعب لأن المواطن اتعود للحياة دي".