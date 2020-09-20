لساكني العشوائيات.. كيف تتظلم للحصول على شقة؟

كشف اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أنه جار نقل سكان العشوائيات الخطرة إلى مشروعات الإسكان الجديدة فى الأسمرات والمحروسة وأهالينا، وذلك فى إطار خطة المحافظة وتوجهات الدولة للقضاء على العشوائيات الخطرة نهاية العام الجارى.

وأضاف عوض لـ"الوطن" أنه جار نقل سكان مناطق شمال وجنوب الحرفيين بمنشأة ناصر وعزبة الصفيح بروض الفرج والجبخانة وبطن البقرة إلى مشروعات الإسكان وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بالكامل.

وأشار إلى أنه تم قبول تظلم 136 أسرة بمنشأة ناصر لتسكينهم فى الأسمرات، لافتا إلى أنه يتم قبول المستحقين فقط ونقلهم إلى وحدات سكنية مجهزة، أما أى أسرة لم تدرج فى كشوف المستحقين خلال الإخلاء للموقع بإمكانها التقدم بتظلم إلى المحافظة ويشترط لقبول التظلم أن يكون من السكان المقيمين بالموقع ولديه مستندات وإثبات ذلك بشهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو فاتورة كهرباء أو مياه أو فاتورة تليفون أرضى وما دون ذلك لا يستحق الحصول على وحدة سكنية.

وأوضح أن هناك تعليمات من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وفق توجيهات سياسية بنقل سكان العشوائيات إلى مساكن آدمية وتسكين أى أسرة تستحق ومنحها شقة على الفور.

وفى وقت سابق، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وأكد أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددًا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.

شعراوي: متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من تسهيل الإجراءات على المواطن

وشدد "شعراوي" على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل في هذا الملف، والتأكد من تذليل أي عقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين، مع زيادة منافذ تلقي الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة.