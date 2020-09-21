الإبراشي: الشعب لن يسمح للإخوان أن يهزوا مؤسسات الدولة مرة أخرى

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت كالعادة فى الدعوات التخريبية التى دائماً ما تدعو لها، ولم تستطيع إلا أن تفبرك فيديو أو اثنين تزعم أنه لتظاهرات فى مصر، مشددًا على أن الأمور العبثية والوهمية التى تقوم بها الجماعة منذ سبع سنوات لم تستطع أن تنال من أمن واستقرار البلاد.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لا يمكن إخفاء الثورات، "الثورة مش محفظة هتخبيها فى جيبك لمن تستطيعوا أن تفبركوا فيديو أو اتنين"، موضحًا أن الدولة المصرية هى الدولة الوحيدة فى المحيط التى استطاعت أن تحافظ على تماسكها وقوتها وتنجز فى المشروعات القومية والتنموية.

وتابع: "هذا هو ما أزعج اعداء الدولة المصرية، على أنه لا يمكن أن تهز هذه الدعوات الوهمية العبثية الدولة المصرية"، موضحًا أن مصر لن تتوقف عن مواصلة التقدم والبناء، مهما فعل أعداء الوطن وحاكوا من مؤامرات وتآمرات، "الشعب المصرى لن يسمح للإخوان أن يهزوا مؤسسات الدولة مرة أخرى".