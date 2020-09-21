الإبراشي: الشعب يقف للإخوان بالمرصاد وحوَّل دعواتهم للتخريب إلى "نكتة"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصري لقن جماعة الإخوان الإرهابية درساً قاسياً اليوم، بعدما حول دعوات 20 سبتمبر التى تطلقها العناصر الهاربة للخارج، إلى "نكتة وضحكة"، على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن إعلام الإخوان حاول بكل أساليبه الخبيثة أن يوهم متابعيه أن المظاهرات تعم مصر كافة منذ صباح اليوم ولكن وعى المصريين كان لهم بالمرصاد وفضح أكاذيبهم، كما أن الجماعة الإرهابية حاولت أن تخفى فشلها من خلال الترويج لفيديو تزعم أنه لمجموعة من المتظاهرين، وأن يوم 20 سبتمبر هو بداية ما أسموه الثورة.

وتابع: "الإخوان منذ مدة يقولون إن يوم 20 سبتمبر هو يوم الحسم والسقوط وعندما فشلوا كالعادة عادوا ليقولوا إنها البداية والثورة قادمة.. بعد 7 سنوات تسمى هذا بداية؟"، موضحًا أن اليوم كان يوم سقوط الإخوان وليس الدولة المصرية كما كانوا يروجون، لافتاً إلى أن الشعب الذى نبذهم فى 30 يونيو لن يقبل أكاذيبهم مرة أخرى.