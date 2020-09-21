بعد جدل "رفقا".. أستاذ عقيدة: الأحاديث النبوية ليست للغناء

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على الجدل المثار حول اقتباس كلمات شهيرة من الأحاديث النبوية في الشعر والغناء، قائلاً: "ليس من اللائق أن نأتي بالأحاديث النبوية في الأغاني ولا على المسارح حتى لا يتطور الأمر ويطال القرآن الكريم"، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له المطربة أصالة لاستخدامها كلمات من حديث شريف في أغنيتها الجديدة "رفقا".

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الأحاديث لها قدسيتها مثل القرآن تماماً طالما ثبت صحتها، وتابع: "الدين ليس وجبات سريعة بل تأنى وفهم كل كلمة واستنباط الأحكام الشرعية منه".

وأكد "فؤاد"، أن الأغاني للتسلية والسمر ولكن الدين أحكام شرعية والسنة النبوية مصدر للتشريع في الدين الإسلامي، مشدداً على أن الأحاديث النبوية لا يغنى بها ولا تعرض على المسارح.

من جانبه قال محمد أبو نعمة، مؤلف أغنية رفقاً للمطربة أصالة، إنه لم ينقل الحديث النبوي الشريف كاملاً في أغنيته، بل أخذ منه جزء بسيط، وهو ما يعد اقتباس، وهو ما يجعلها أنشودة وليست أغنية.

وأضاف "أبو نعمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن غرضه من الاقتباس هو إيصال رسالة طيبة حسنة النية، وتابع:" هي أقرب إلى أنشودة وليست أغنية".

وتعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، لهجوم حاد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، ضمن أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا".

تضمنت أغنية "رفقا"، التي كتبها الشاعر محمد أبو نعمة: "رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

كما أن الهجوم، جاء من عدد من السيدات لتكريسها فكرة ضعف النساء والسيدات.

ألبوم أصالة الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم سيتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.