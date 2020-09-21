التعليم العالي: تقديم الخدمات الجامعية إلكترونيا في ديسمبر 2021

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الدولة كانت تعمل على تطوير التعليم وتسريع استخدام التكنولوجيا قبل جائحة فيروس كورونا المستجد 19، في إطار خطة تسهيل الخدمات عبر الإنترنت، ومع كورونا أصبح الأمر حتميا.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام هوانم" المذاع على قناة "الحدث"، أنّ الدولة بدأت بالفعل تطوير البنية التحتية، ما جعلنا ننتهي من امتحانات الثانوية العامة والجامعية بنجاح، وكان هناك رئاسية قبل عام، بإجراء الامتحانات الإلكترونية لكل طلبات الجامعات، وبدأنا بالفعل لطلاب القطاع الطبي، وسنتوسع في استخدام الأمر السنوات المقبلة.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ الدولة تستهدف إيجاد الجامعات الذكية التي تشمل التعامل الذكي، من خلال توفير الجداول والامتحانات على الإنترنت، إضافة إلى الحصول على الشهادات من خلال الإنترنت والاستغناء عن النظام التقليدي لشؤون الطلبة.

وأوضح أنّه مع نهاية ديسمبر 2021 سيتم الانتهاء من تقديم كل الخدمات إلكترونيا، مثل تقديم الشهادات والتفاعل مع هيئة التدريس وشؤون الطلبة والمكتبة الرقمية، والاستفادة من بنك المعرفة وفقا للخطة الزمنية التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم تقليل العامل البشري، ولا يوجد تسريب أو غش أو أخطاء من تلك التي يقع فيها البشر، وسيحصل على درجة في أسرع وقت.

وأكد أنّ الوزارة تستعد للأسوأ وتأمل في الأفضل، وأقر المجلس الأعلى للجامعات بالخطة التي قدمها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للعودة للجامعة، والتي ستنفذ إجراءات احترازية على رأسها ارتداء الكمامة التباعد الاجتماعي، وتقليل أعداد الطلاب في المجموعات وتطويل اليوم الدراسي، والجمع بين الحضور والتعلم من خلال منصات التواصل الاجتماعي في الكليات، كما تركز الجامعات على الحفاظ على صحة الحضور سواء طالب أو موظف أو أستاذ جامعي واستمرار سير العملية التعليمية.