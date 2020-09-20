"التعليم العالي": انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة غدا

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس 150 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/ 2021، موضحاً أنه سيتم غلق باب التسجيل لطلاب هذه المرحلة السابعة مساء غد الاثنين.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى، ووجّه الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها.

تأجيل إعلان نتائج المقبولين بالجامعات الأهلية 72 ساعة

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالى أنه تقرر تأجيل الإعلان عن نتائج اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة الثلاث، وهي "الجلالة" و"الملك سلمان"، و"العلمين"، لفترة لن تزيد على 72 ساعة، لحين مراجعة المستندات المرفوعة من من قبَل الطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات.

وأوضحت الوزارة ، أن التأجيل جاء بسبب الإقبال بأعداد كبيرة على البرامج والكليات من قبَل مختلف الشهادات (ثانوية عامة، شهادات دولية، شهادات عربية)، ووجود الكثير من المستندات المرفوعة على الملف الشخصي للطلاب المتقدمين للجامعات بشكل غير دقيق وواضح، حرصاً من الجامعة على عدم تأثير قيام بعض الطلاب برفع مستندات غير مدققة داخل ملفهم الشخصي على فرص قبولهم فى الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسى بوزارة التعليم العالي، إنه تقرر قبول 5 آلاف طالب بالجامعات الثلاث كمرحلة أولى بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات- اللغة الإنجليزية) انطلقت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري وكانت باللغة الإنجليزية، ثم اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15.

وفى جامعة القاهرة، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن الجامعة وضعت خطة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، خلال العام الدراسى الجديد 2020 - 2021، وفقاً لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية، وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي، ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وأوضح "الخشت" أن صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة أُنشئ بهدف تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم وتحول دون الاستمرار فى دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخولهم المادية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن خطة الجامعة ستشمل التوسع في الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه، وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، والاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم، والتى تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الطالب سيحصل على دعم الصندوق الاجتماعى بعد التوجه إلى مقر الصندوق بمبنى الملحق الإداري بالمدينة الجامعية ببين السرايات، وملء استمارة الدعم واعتمادها من شئون الطلاب فى الكلية التابع لها.