بنفس قيمة التذكرة الصباحية.. قلعة قايتباي تفتح أبوابها ليلاً للجمهور

أعلن محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أنه تقرر مد ساعات العمل بقلعة قايتباي حتى الساعة الثامنة مساءً، بناءً على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بنفس قيمة التذكرة الصباحية، تشجيعا لتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف "متولى"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن فتح قلعة قايتباي الأثرية ليلاً للجمهور يأتي في إطار الحرص على إظهارها بالمظهر الحضاري اللائق، مشيراً إلى أنه يجري تنسيق الحدائق وتجميلها بشكل مستمر، مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكامل، طبقاً للاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار.

وأوضح مدير أثار الإسكندرية أنه تم تغير علم شعار الجمهورية بآخر جديد، وأصبح يرفرف أعلي ساري البرج الرئيسي لقلعة قايتباي، الواقعة في منطقة "بحري"، والتي تُعد من أهم وأقدم المزارات السياحية بالمدينة الساحلية.