قاتل سائق المنيا: قلت له هات العربية وروّح بس ماسمعش الكلام

"انا قلت له هات العربية وروح بيتكم مش عاوز أقتلك.. ماسمعش الكلام.. وبعد ما قتلته ساومت أهله علشان أرجع لهم التاكسي".. بهذه الكلمات اعترف مسجل بتفاصيل قتل شاب وسرقة السيارة الأجرة التي كان يقودها، كاشفًا أنه ساوم أسرة الضحية في محاولة للحصول على مبلغ 20 ألف جنيه بحجة إعادة التاكسي واحتجاز نجلهم، وقال في محضر الشرطة بمركز المنيا :"انا ماكنتش أعرف إنهم لقيوا جثة ابنهم، وأهله كانوا هيقتلوني لما اتقبض عليا".

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة المنيا، حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تشريح جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات مباحث المنيا، أن المتهم يبلغ من العمر 29 عامًا، وسبق اتهامه في 9 قضايا سرقة، وأنه خرج من السجن منذ عدة شهور لاتهامه بالسرقة بالإكراه والشروع في قتل سائق أثناء محاولة ارتكابه الجريمة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يقوم باستدراج ضحاياه بحجة التوصيل، ثم يقوم بتهديدهم بالسرقة، ومن يدافع عن نفسه من المجني عليهم يتخلص منه ويستولي على متعلقاته، ثم يقوم ببيع السيارة لعملائه.

وكان المتهم اعترف في محضر الشرطة بتفاصيل جريمة مقتل الشاب "محمد"، 18 سنة، وذكر أنه استولى على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالقتيل والرخصة، في محاولة منه لتزوير عقد لبيع السيارة، إلا أنه اكتشف أن السيارة ليست ملكًا للقتيل، فزوّر عقدًا بالرخصة مخططًا لبيعها في القاهرة، وحُرر محضر باعترافات المتهم مرفقًا به محضر ضبطه، وأُخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح جثة السائق المجني عليه لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

وأكدت التحقيقات والتحريات أن المتهم تخصص في سرقة قائدي السيارات الأجرة بعد استقلالها معهم من محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط، وأنه يتنقل بين المحافظات الثلاث ويستقل سيارات الأجرة مع سائق السيارة الأجرة، وأثناء سيرهم يرتكب جريمته بسرقتهم تحت تهديد السلاح، واعترف المتهم بارتكاب واقعة أخرى حيث شرع فى قتل سائق عندما حاول سرقة سيارته الأجرة بالمنيا، إلا أن الضحية قاومه وتمكن من الهرب.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن المنيا، تلقى إخطارًا يفيد باختفاء شاب بظروف غامضة، وقال والد المجني عليه فى المحضر، إن نجله يعمل بالتاكسي لمساعدة والديه، وأنه اختفى هو والسيارة الأجرة التي كان يقودها، وأن هاتفه مغلق.

وتم تشكيل فريق من ضباط مباحث المنيا، وبعد مرور 48 ساعة عُثر على جثة المجني عليه، وبفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، لوحظ وجود عاطل كان بصحبة القتيل قبل اختفائه، وتم ضبطه وبمناقشته اعترف بارتكابه الجريمة بقصد سرقة السيارة الأجرة.