بعد إقرار القانون.. تعرف على خطة "البيئة" لمنظومة المخلفات

خطة كاملة أقرتها وزارة البيئة للقضاء على ظاهرة المخلفات التي تشكل أزمة بالشارع المصري والذي يتم تنفيذه في خلال خطة يتبناها جهاز المخلفات في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات حاليا بإجمالى تمويل يصل إلى 77.911 مليون يورو ويتم تنفيذ البرنامج من خلال وحدات إدارة المخلفات.

"الوطن" تنشر الخطة المستقبلية للبرنامج الذي يهدف إلى تنفيذ منظومة متكاملة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة كمرحلة أولى من خلال إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني واللامركزي شاملاً الجانب المؤسسي والتشريعي وتوفير الموارد البشرية الكفء لإدارة المنظومة للوصول إلى مستوى خدمة جيد كما يهدف إلى رفع الوعي البيئي لدي الشباب بشكل خاص والمواطنين بشكل عام بالإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والعمل على تغيير السلوك المتبع من خلال حملات التوعية والمشاركة المجتمعية.

•ينقسم البرنامج إلى مكونين أساسيين، فني واستثماري:

في إطار المكون الاستثماري، يهدف البرنامج إلى دعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة (معدات جمع ونقل- محطات وسيطة- مدافن صحية- مصانع تدوير).

وفي إطار المكون الفني وحتى يتسنى للجانب المصري بدأ تنفيذ البرنامج، قامت الحكومة المصرية بإنشاء كيان مركزي مستقل لتنظيم إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة متمثلاً في جهاز تنظيم و إدارة المخلفات والعمل علي تقديم الآليات اللازمة لتفعيل دوره للقيام بالمهام المنوط له. وعلى المستوي اللامركزي، قام البرنامج بدعم إنشاء وحدات لإدارة المخلفات بالمحافظات للقيام بدور المنظم والمراقب للمنظومة قادرة على رقابة وتفعيل المنظومة.

وقد تم تقديم الدعم الفنى والإستثمارى للبرنامج من خلال شركاء التنمية من الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك وفقا لما يلى :

أولا الدعم الفنى من خلال:

- إعداد الإستراتيجيات والدراسات الفنية والدلائل الإرشادية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz ومنها إستراتيجيات جهاز تنظيم وإدارة المخلفات و إدارة المخلفات الزراعية وإدارة مخلفات الهدم والبناء وخريطة ريادة الأعمال للشركات العاملة بقطاع المخلفات والإنتهاء من المسودة النهائية لقانون المخلفات الموحد.

-الانتهاء من الكود المصرى للمخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى ووزارة الشئون الإقتصادية السويسرية الى جانب الأدلة الإرشادية لكل من تقييم الأثر البيئى لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد الخطط التشغيلية للمعدات لمحافظات البرنامج الأربعة والمخطط الإستراتيجى للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة.

-وفى مجال التوعية والاتصال والمشاركة المجتمعية تم الإنتهاء من إستراتيجية الإتصال والتوعية للبرنامج الوطنى والإنتهاء من تصميم الموقع الإلكترونى وإطلاقه (www.nswmp.net ) وصفحات البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعى.

-الإنتهاء من جلسات التشاور وورش العمل الخاصة بإعداد الإستراتيجيات للفئات المستهدفة من القطاع الخاص / القطاع الحكومى / المنظمات الغير الحكومية ومنها ورش عمل لمناقشة إستراتيجية المتبقيات الزراعية وإستراتيجية مخلفات الهدم والبناء.

-إطلاق المبادرات والحملات التوعوية والمشاركة المجتمعية

١- إطلاق مؤتمر الكلايمثون كايرو العالمى Climathon بالقاهرة لتعريف الشباب بمنظومة إدارة المخلفات وتأثيرها على التغيرات المناخية بمشاركة نخبة من الخبراء والمنظمات الدولية والشباب والقطاع الخاص.

2-مبادرة التشجير وزراعة الأسطح والتى تم تنفيذها بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى بإستخدام نظام المراقد الخشبية والهايروبونيك،

3-مبادرة شباب الجامعات من خلال خلق كيانات شبابية وخلق كوادر للنهوض بالعمل البيئى فى مصر عن طريق عقد الدورات التدريبية والحملات التوعوية فى مجال إدارة المخلفات وإدماج البعد البيئى فى مشروعات التخرج،

4-مبادرة انتى البداية لتجميع زيت الطعام المستعمل وإعادة تدويره بهدف الحفاظ على شبكة الصرف الصحى من التلوث

5-مبادرة البرنامج التدريبى تروس بهدف تنمية اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع المخلفات لتشجيع المشروعات الميدانية للشباب خاصة فيما يتعلق بعمليات الفرز والجمع والتدوير مما يخلق فرص عمل للشباب.

6-مبادرة جمع المخلفات فى اوقات محددة من 8م.وحتى 8ص بمحافظة كفر الشيخ للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع

7-مبادرة النظافة لنهر النيل بمشاركة الشباب والجمعيات الأهلية ومنها مؤسسة جرينيش ( Very Nile )

8-مبادرة الفصل من المنبع بالمدارس بعقد ورش عمل تعريفية بمنظومة الفصل من المنبع وإعادة التدوير لموجهى التربية الفنية والتربية البيئية السكانية بورزاة التعليم وذلك بمقر وزارة البيئة ببيت القاهرة.

9-حملات النظافة بمحافظات البرنامج ومنها حملة "صحتنا فى بيئتنا" بمحافظة اسيوط وحملات التوعية للفصل من المنبع بمراكز وقرى محافظة الغربية والأسبوع البيئى بجامعة وادى النيل بمحافظة قنا بتوزيع عدد 150 حاوية و100 شجرة مثمرة الى جانب عدد 1000 شجرة مثمرة بمركز قوص بقنا.

10-عقد 7 من جلسات الحوار المجتمعى للمشاركة فى النهوض بمنظومة المخلفات من اصحاب المصلحة من الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات منها محافظات قنا والأسكندرية واسوان وكفر الشيخ وغيرها.

-الدورات التدريبية وورش العمل: لبناء قدرات العاملين بوزراة البيئة وفروعها الإقليمية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وقطاع الإعلام بالوزارة الى جانب عقد تدريبات وورش عمل جلسات تشاورية ليصبح إجمالى الحاضرين ما يقرب من 900 مسئول ومشارك، نتج عن ذلك أن أصبح لدى جهاز شئون البيئة 19 إدارة للمخلفات بعدد 19 فرع بالمحافظات المختلفة وبالتالي نقل التبعية الفنية للعاملين بالفروع إلي جهاز المخلفات، مما قلل من ضرورة الاعتماد علي استشاريين في محافظات الجمهورية عدا محافظات البرنامج وكذلك عدم الحاجة للاستعانة بعاملين من خارج الوزارة ومن ثم تكون مهامهم متابعة ومراقبة ورصد منظومة إدارة المخلفات علي مستوي الجمهورية.

- تم تدريب موظفي وحدات إدارات المخلفات الصلبة وموظفي المراكز والقري بالاضافة إلي الجمعيات الأهلية علي الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بإجمالي حضور ما يزيد عن 2000 شخص خلال عام 2019، بهدف رفع الكفاءة الفنية لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات حول كيفية إدارة منظومة المخلفات الصلبة وكافة الجوانب الفنية والمالية اللازمة لإدارة المنظومة بالإضافة إلي تدريب المدربين.

ثانيا الدعم الإستثمارى من خلال:

أولا البنية التحتية:

1-تم التعاقد من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع الهيئة العربية للتصنيع (المكون المحلي للبرنامج الوطني) بتكلفة مالية قدرها (44,2) مليون جنيه علي انشاء عدد (2) محطة وسيطة بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة الغربية، وعدد (2) محطة وسيطة بمركزي ديروط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، وعدد (1) محطة وسيطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بإجمالي عدد (5) محطات حيث تم الإنتهاء من التصميمات التفصيلية ومراجعتها من خلال استشاريين البرنامج بالمحافظات الأربع المختارة تمهيداً للبدء في التنفيذ، وجاري الانتهاء من التصميمات التفصيلية لباقي المحطات.

2-البدء فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات البرنامج بتكلفة 27 مليون يورو تتضمن:

•-محافظات الصعيد ( قنا – اسيوط ): من خلال اعمال مدنية لمحطات وسيطة فى كل من ابو تشت بقنا وابنوب وابوتيج ودريوط بأسيرط وإنشاء مدافن صحية وإنشاء وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات كمصنع القوصية بأسيوط وتركيب خطوط انتاج RDF

•-محافظات الدلتا ( كفر الشيخ – الغربية) : من خلال إنشاء واعادة تأهيل مصانع التدوير وتطويرها ومنها مصنع المحلة بالغربية ومصانع كفر الشيخ ودسوق ومطوبس بكفر الشيخ ، إنشاء مدافن صحية كمدفن بلطيم، رفع التراكمات ببيلا وسيدى سالم وإغلاق المقالب العشوائية بدسوق الى جانب الاعمال الميدانية للمحطات الوسيطة وتأسيس خليا بالمدفن الصحى بالسادات الصحية وإعادة تأهيل الخلايا القديمة

ثانيا: المعدات ورفع التراكمات:

1.تم دعم محافظات البرنامج بعدد (190) معدة بقيمة 11.7 مليون يورو وذلك في إطار خطة التدخلات العاجلة للمحافظات الأربعة ممثلةً في اللوادر، والشاحنات القلاب ذات الحمولات المتعددة، والجرارات، والمقطورات، وماكينات تقليب السماد، والشاحنات ذات الرافعة الخطافية، وحاويات القمامة سعة 24م3، والتريسيكلات، والسيارات ذات المكبس تحميل خلفي وعلوي.

2.تطوير ورفع كفاءة مصانع ( المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى )

الخطة المستقبلية للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة :

1.تم إعداد ومناقشة خطة العمل المقترحة بالإشتراك مع جهاز تنظيم و إدارة المخلفات وذلك بالتوازي مع الإنتهاء من التوقيع علي العقد التنفيذي للمشروع PIC فور موافقة الجهات المعنية.

2. عقد دورات تدريبية للجهات الحكومية المعنية والمحليات والقطاع الخاص وطلاب الدراسات العليا المعنيين بالدراسات البيئية

3. تفعيل المنصة الإلكترونية للمخلفاتWaste Portal Egypt (WPE ) والتي سيتم إطلاقها في إطار المرحلة الثانية من مكون الدعم الفني للبرنامج كجزء من الصفحة الإلكترونية للبرنامج والتي تتناول تشبيك شركات القطاع الخاص ببعضها البعض ومع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والجهات الإستثمارية والتي تعد أيضاً بمثابة منصة لتفعيل الحوار وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين تلك الجهات.

4.رفع الوعي بأهمية تطبيق منظومة النظافة المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ المبادرات الميدانية البيئية بالتركيزعلى الشباب والمرأة.

5.تمكين وحدات إدارة المخلفات بالمحافظات الأربع للقيام بدورها الرقابي والتنظيمي والفني.

6.بناء قدرات العاملين والمسئولين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لأداء مهامه الوظيفية وفقاً لما ورد بقرار انشاؤه.

7.إستمرار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة بقطاع المخلفات.

8.إدراج البعد البيئي للمخلفات بمناهج التعليم الفني والتدريب المهني.

اهم الإجراءات المتبعة والتدخلات العاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid 19 :

تم من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة إعداد خطة طوارىء عاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج على النحو التالى:

1-تم اعداد الأدلة الإرشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الأمراض الفيروسية الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بمنظومة المخلفا ت وتقييم لحالة من أكثر من دولة.

2-تم تخصيص مبلغ 29 مليون جنيه مصري (1.7 مليون يورو من ميزانية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبةNSWMP لدعم العاملين (عدد 11 ألف عامل) بمنظومة النظافة (الجهات الحكومية، والمجتمع المدني) بمهمات الوقاية لمواجهة انتشار العدوى بفيروس COVID - 19 في المحافظات (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا) وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات المانحة بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الدولى الأمانى وهيئة المعونة السويسرية.

3-المتابعة اليومية لإدارة منظومة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها منعا لإنتشار العدوى بالتعاون مع وحدات إدارة المخلفات والوحدات المحلية وذلك من خلال رفع التراكمات يوميا سواء كان ذلك عن طريق المعالجة أو الدفن حيث تم تنفيذ تلك الأعمال بالمعدات والبنية التحتية التى تم دعمها من خلال البرنامج الوطنى وجزء اخر من خلال البنية التحتية الخاصة بالمحافظة والموارد البشرية التابعة لها.

4-الإجراءات العاجلة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية ونقلها بشكل آمن الى المدافن المحكومة وتخصيص خلية لمخلفات هذه القرية وتغطيتها بطبقة من الجير الحى وما يليها من عمليات تعقيم وتطهير للمعدات

5-متابعة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية جميع العاملين بالمنظومة من عمال وسائقين وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظة وذلك للتأكد من إرتدائهم مهمات الوقاية السميكة الغير نفاذة اثناء العمل حفاظا على سلامتهم.