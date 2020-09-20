البيئة تنتهي من 5 محطات جمع قمامة بـ57.2 مليون جنيه في 4 محافظات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، عن الانتهاء من تسليم المواقع الخاصة لإنشاء 5 محطات وسيطة لجمع القمامة بتكلفة مالية قدرها 57.2 مليون جنيه بطاقة استعابية إجمالية 1250 طن يوميًا، وذلك في إطار التعاقد بين البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء محطتين وسيطتين بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة الغربية ومحطتين وسيطتين بمركزي ديروط وأبو تيج بأسيوط ومحطة وسيطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

كما تمّ الانتهاء من تركيب 3 فواصل هوائية بمصنع تدوير المخلفات بمركز دفرة محافظة الغربية، لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات RDF لاستخدامه كوقود بديل فى المصانع بتكلفة مالية قدرها 5 ملايين جنيه بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضحت أنَّ ذلك يأتي في إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج قنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ من مصانع تدوير ومدافن صحية للمخلفات ومحطات وسيطة بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة التعاون الدولي الألمانية وهيئة التعاون الدولي السويسرية.

وأشارت إلى التعاون والتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع للوصول، إلى منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تسهم في استعادة الوجة الحضاري لجميع المحافظات والاهتمام بصحة المواطن المصري.

وأكّدت "فؤاد" جهود وزارة البيئة في متابعة كل الأعمال الإنشائية للمحطات الوسيطة، بالتعاون مع المحافظات والهيئات المعنية للانتهاء منها بتوقيتات زمنية محددة وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية وتسليمها بكامل مستلزماتها من معدات تشغيل ومنها لوادر وسيارات نقل، ومن بنية تحتية خراسانية متمثلة في مباني إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفاتمع زيادة المساحات الخضراء والسياج الشجرى حولها حفاظًا على البيئة المحيطة وخفض معدلات التلوث.

وأضافت أنَّ هذه المحطات تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات من خلال جمعها من القرى والمراكز المجاورة، ونقلها إلى مواقع المحطات الوسيطة تمهيدًا لنقلها إلى مواقع المعالجة والتخلص النهائي، مؤكّدة أنَّ هذه المحطات تعد كنواة لتغطية مناطق الخدمة بتلك المحافظات من خلال رفع التراكمات، حيث تمّ رفع تراكمات موقعى سمنود وزفتى بما يزيد على 100 ألف طن من المخلفات وتحويلها من مقالب عشوائية إلى محطات وسيطة منشأة، طبقًا لأحدث التكنولوجيات مع مراعاة كل الضوابط والمعايير البيئية.